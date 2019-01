Allarme bomba a Palazzo Tursi, chiusa via Garibaldi

Intorno alle 11 di mercoledì 16 gennaio 2019 a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova in via Garibaldi, sono scattate le procedure d'emergenza per un sospetto allarme bomba.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e artificieri dei carabinieri. Il personale presente all'interno dell'edificio è stato fatto allontanare per precauzione. I vigili hanno chiuso via Garibaldi.

A segnalare la possibile presenza di un ordigno è stata una telefonata anonima: un uomo, definitosi portavoce delle Brigate rosse, ha chiesto la liberazione di Cesare Battisti e ha minacciato un'esplosione fra le 11 e le 11.30.