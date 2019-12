Provinciale del Turchino interrotta, chiesta gratuità A26 fra Ovada e Masone

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il governatore del Piemonte Alberto Cirio chiedono ad Aspi e Autostrade per l'Italia di esentare dal pedaggio gli automobilisti della A26, nel tratto tra Ovada e Masone.

La richiesta inviata in queste ore fa seguito a una precedente già avanzata dallo stesso Toti e indirizzate al concessionario della A26 dopo la chiusura della strada statale 456 del Turchino in provincia di Alessandria che ha arrecato pesanti disagi agli automobilisti. Un'arteria che mette in comunicazione i due territori, quello ligure con quello piemontese, passando da Voltri, Mele e proseguendo fino a Ovada e alla località di Gnocchetto dove si interrompe a causa di una frana che si è abbattuta sul territorio per il maltempo.

«Dopo la nostra richiesta di gratuità del tratto autostradale della A12 tra Rapallo e Chiavari che è stata accolta e che abbiamo presentato per far fronte alla frana sull'Aurelia e ai disagi per gli utenti - ha sottolineato il presidente Giovanni Toti -, rinnoviamo insieme al presidente Cirio una uguale richiesta ad Aspi per la A26, tenendo conto che è l'unica arteria in grado di sopperire alle esigenze di spostamento degli utenti. Si tratta di rispondere alle esigenze di mobilità dei due territori che in questo momento non hanno un'alternativa e che abbiamo, come presidenti, il compito di sostenere».