Largo Pertini, arriva il tunnel di luci: la Fiera del Libro torna in Galleria Mazzini

Iniziano i preparativi per l’accensione del tunnel di luci - il più grande d’Europa - che da venerdì 7 dicembre illuminerà largo Pertini, davanti al Carlo Felice, proseguendo sino alla fermata della metropolitana.

Gli operai di Aster hanno iniziato l’allestimento lunedì mattina, negli spazi che sino allo scorso anno erano stati assegnati alla Fiera del Libro, “sfrattata” per i lavori di riqualificazione di Galleria Mazzini. Quest’anno però il salotto liberty del centro città è tornato disponibile, e la manifestazione ha potuto fare ritorno alla sua sede originale lasciando lo spiazzo davanti al teatro libero per il tunnel.

L’installazione misurerà 60 metri, illuminando il percorso della metropolitana sino alla stazione di Brin, in una sorta di “percorso ben augurante” che conduce sino a Certosa e all’albero donato dal Parco dell’Aveto come segno di supporto in seguito al crollo del ponte Morandi. Venerdì 7 dicembre alle 17.30 verrà acceso insieme con quello di De Ferrari, in una cerimonia che vedrà accendersi anche il tunnel di luci: la diretta dell’evento verrà trasmessa anche a Certosa in streaming sfruttando un mega schermo.