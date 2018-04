Auto contromano in autostrada, fermata dalla Stradale | Video

Nella notte tra martedì e mercoledì, esattamente alle 02:45, tre tunisini partiti in serata dalla Francia per raggiungere il porto di Civitavecchia, nel Lazio, si sono persi aull'autostrada A7 e hanno fatto inversione di marcia con la loro Mercedes. Per fortuna, sono stati immediatamente individuati e fermati.

Giunto nei pressi di Genova sulla A10, infatti, il conducente sbaglia strada, imboccando la A7 in direzione Milano. A quel punto il navigatore satellitare insiste sull'opportunità di invertire la "rotta" e così, raggiunta l'area di posteggio "Castagna", qualche chilometro dopo il capoluogo ligure, l'autista decide di dargli retta: incredibilmente, inverte la marcia sulla stessa carreggiata e inizia a percorrere l'autostrada contromano.

Nello stessa piazzola però - per puro caso - entra anche una pattuglia della Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, impegnata in un giro per il controllo dell'area. Gli agenti notano la pericolosa manovra dell'uomo e, per interromperla sul nascere, mettono l'auto di servizio di traverso sulla carreggiata.

La mossa funziona ed il tunisino rientra nella piazzola dalla parte giusta.

Per lui una sanzione il cui importo potrà oscillare tra i € 2.647 ed i € 10.700, fermo amministrativo per tre mesi del veicolo e revoca della patente di guida che, in quanto non residente in Italia, si tramuterà in una inibizione alla guida sul territorio italiano.

