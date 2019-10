Tubo rotto a Staglieno, traffico ancora nel caos. Lavori sino a venerdì

Ancora disagi al traffico mercoledì mattina in Valbisagno per la rottura del tubo idrico che si è verificata martedì mattina in piazzale Parenzo.

Ripristinata l’erogazione dell’acqua nella notte, restano infatti chiusi alla circolazione sia piazzale Parenzo sia ponte Campanella, in attesa che l’asfalto, aperto dalla forza dell’acqua e poi dagli operai Iren, venga ripristinato.

Conseguenza diretta della chiusura, traffico paralizzato non soltanto in Valbisagno, ma anche in corso Europa e zone limitrofe, dove si sono riversate tutte le auto che hanno fatto il giro alternativo per evitare Staglieno.

I lavori, stando a quanto annunciato da Iren, dovrebbero durare sino a venerdì. Il che significa disagi alla circolazione per altri due giorni almeno. La fornitura idrica ha iniziato a essere ripristinata già nella prima serata di martedì (diverse le zone rimaste a secco, da Marassi a Manin), dopo una giornata in cui sono state le autobotti a fornire approvvigionamento idrico, ma la situazione viabilità rimane molto complicata.

A oggi chi è diretto verso monte da corso De Stefanis può percorrere il controviale interno di piazzale Parenzo, mentre chi arriva da via Montaldo e non può percorrere ponte Campanella può sfruttare la corsia degli autobus.

Chi invece è diretto verso mare e proviene da lungobisagno Istria e lungobisagno Dalmazia deve necessariamente svoltare su ponte Monteverde, davanti a Staglieno, e poi proseguire nel percorso.