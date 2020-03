Sciacalli del coronavirus, occhio alle truffe: la Asl non fa tamponi a domicilio

Girano su Facebook diversi appelli della comunità genovese a non cascare in una truffa che in questi giorni alcuni malviventi starebbero cercando di mettere a punto, approfittando dell'emergenza coronavirus.

L'ultimo avviso arriva da Paola Repetto, Spi-Cgil: alcuni iscritti hanno segnalato di aver ricevuto diverse telefonate che annunciano, per il giorno o le ore successive, l'arrivo di personale della Asl per effettuare tamponi a domicilio.

La Asl non fa tamponi a domicilio e non sta eseguendo controlli a tappeto a casa delle persone.

Si tratta di una truffa, come già ribadito giorni fa anche dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.