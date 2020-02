Truffe nell'entroterra, un arresto e una denuncia

I carabinieri sono intervenuti per due casi di truffa nell'entroterra genovese.

Mercoledì 19 febbraio, a Masone, un uomo è riuscito a introdursi nell'appartamento di un 67enne e, con raggiri vari, fingendo di voler controllare la casa, è riuscito ad appropriarsi di 450 euro, custoditi in un cassetto della camera da letto, allontanandosi poi velocemente. La vittima si è rivolta ai carabinieri che - sulla base della descrizione fornita - hanno trovato quasi subito il colpevole, un 24enne marocchino, residente a Campomorone. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso della refurtiva ed è così stato arrestato.

A Torriglia, invece, a conclusione di accertamenti, i carabinieri hanno denunciato per truffa mediante piattaforma informativa un 36enne napoletano, pregiudicato. L'uomo, dopo aver ricevuto dalla vittima una somma di denaro per il pagamento di due pneumatici (l'inserzione era stata postata su un sito web specializzato), non aveva consegnato la merce e si era reso irreperibile.