Truffe sui contratti gas e luce, Iren: «Le proposte agli over 85 non saranno accettate»

Non aprite a nessuno che non abbia il cartellino identificativo, e verificate sempre con il numero verde: Iren corre ai ripari alla luce delle sempre più frequenti denunce per truffa da parte di finti operatori porta a porta, soprattutto ai danni di anziani.

In una nota diffusa nelle ultime ore, l’azienda ha fatto sapere che in questi giorni sono in effetti in servizio sul territorio genovese diversi operatori impegnati a proporre offerte commerciali porta a porta, ma assicura che «per lo svolgimento di tale attività, è posta tutta l’attenzione, sia preventiva sia di controllo, affinché sia garantita la correttezza del comportamento». E specifica inoltre che, a tutela delle fasce più deboli della popolazione, «le proposte sottoscritte da persone con età maggiore agli 85 anni non sono accettate».

Un problema particolarmente sentito, quello delle truffe sui contratti per le utenze, soprattuto in un città come Genova, che conta su un’alta percentuale di anziani, vittime predilette dai truffatori. Che solitamente usano come pretesto proposte commerciali più vantaggiose per introdursi in casa e convincere poi il pensionato preso di mira a fornire dati personali con cui sottoscrivere nuovi contratti, falsificandone la firma.

L’altra “versione” della truffa non comprende neppure un contratto: i malviventi si fingono operatori di aziende per la fornitura di acqua, gas o energia elettrica, riescono a entrare in casa con la scusa di controllare le bollette e approfittano di un attimo di distrazione per rubare gioielli, contanti e altri oggetti di valore, episodi che soprattutto in estate si moltiplicano. E così Iren mette in guardia: «Gli agenti, oltre ad essere chiaramente riconoscibili, sono identificabili con nome e cognome grazie al cartellino identificativo. L’identità degli incaricati Iren è facilmente verificabile telefonando al Numero Verde 800 969696 che potrà confermare la presenza degli operatori in zona e l’identità degli incaricati».