Console e amplificatore acquistati online e mai ricevuti: tre denunce

Cresce il numero dei raggiri online, anche in Liguria, recentemente indicata come la Regione che ne detiene il triste primato in Italia: negli ultimi giorni i carabinieri hanno rintracciato e denunciato tre persone con l’accusa di truffa per avere messo in vendita online oggetti che non sono mai stati consegnati nonostante il pagamento.

In un caso si è trattato di una console per videogiochi del valore di 150 euro, inserzionata da un 26enne di origine napoletana e acquistata da una genovese di 33 anni. Che dopo avere versato l’intera somma non l’ha mai ricevuta.

In un altro caso, invece, i carabinieri di Serra Riccò hanno denunciato una coppia di cittadini romeni di 38 e 48 anni per avere messo in vendita all’asta un amplificatore audio del valore di 1.940 euro: anche stavolta l’acquirente non ha ricevuto l’oggetto nonostante il pagamento.

I militari sono riusciti a rintracciare i truffatori, residenti a Roma e a Viterbo, e li hanno denunciati, così come la 26enne napoletana.