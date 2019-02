Truffavano proprietari di auto di lusso, dieci arresti

Dalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 7 febbraio 2019, è in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova, che stanno eseguendo, in diverse province del nord Italia, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nei confronti di proprietari di autovetture di lusso, riciclaggio e contraffazione di documenti e assegni.

I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso della mattinata.