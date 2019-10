"Sono amica dei calciatori", truffatrice arrestata a Genova, il servizio delle Iene. Video

La donna, residente a Nervi, millantando amicizie con calciatori, attori e personaggi famosi, convinceva compro oro, goiellieri e commercianti a fidarsi di lei facendosi consegnare merce che poi avrebbe venduto ai suoi "amici". Successivamente spariva senza restituire nulla ai proprietari e, alle loro chiamate, raccontava di essere malata, con un tumore alla testa.

Per convincere le vittime aggiornava in maniera scientifica i suoi social, con foto, frasi ad hoc che ingannavano i follower, oltre che le vittime delle truffe. Tra le sue vittime anche l'ex colf e un paio di assistenti che non avrebbero mai ricevuto lo stipendio, ma anche potenziali compratori dai quali si faceva consegnare acconti in contanti che, ovviamente, sparivano nel nulla.

La donna è stata arrestata dalla polizia per truffa, ricettazione, vendita di droga e spendita di monete false.