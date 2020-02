Acquista e paga una stufa sul web ma i venditori lo truffano e spariscono

Due ragazzi pregiudicati, residenti in Sicilia, di 23 e 30 anni, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della Stazione di Cicagna per il reato di truffa aggravata in concorso mediante utilizzo di piattaforma informatica.

Tutto ha inizio lo scorso dicembre: i due, dopo aver pubblicato un sito internet un'inserzione per vendere una stufa, sono stati contattati dalla vittima (un 50enne residente a Cicagna) interessata all’acquisto.

I due truffatori, dopo aver ricevuto la somma di 450 euro su un conto corrente si sono resi irreperibili senza consegnare alcunché.

Il 50enne dopo aver aspettato e tentato inutilmente di contattarli, si è rivolto ai carabinieri che, al termine delle indagini, sono riusciti a risalire alle identità dei due ragazzi.