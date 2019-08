Compra online un trattore e attrezzatura agricola, ma è una truffa: due denunce

Hanno messo in vendita online attrezzature agricole e un trattore per un valore totale di 3500 euro, ma una volta trovato l’acquirente e ricevuti i soldi sono spariti.

Per questo motivo i carabinieri di Campomorone, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per truffa in concorso un calabrese di 49 anni e il complice 19 enne, originario di Cento, ma anche lui residente in Calabria, entrambi volti noti alle forze dell’ordine.

I due truffatori avevano messo l’annunciato su un sito di compravendite online, offrendo attrezzatura agricola per un importo di 1.600 euro e un trattore per 1.900 euro. La merce era stata acquistata da un residente di Campomorone originario anche lui della Calabria, che aveva versato l’intero importo senza ricevere nulla e, dopo giorni di silenzio, ha deciso di sporgere denuncia.