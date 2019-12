Versa 450 euro per uno smartphone visto su Facebook, ma è una truffa

Massima attenzione agli acquisti sui social network e alle truffe online. Lo ricordano anche i carabinieri che, nei giorni scorsi, al termine di indagini, hanno denunciato a piede libero a Casarza un 25enne genovese.

Il giovane aveva truffato una 46enne residente in Puglia facendosi versare tramite ricarica di una carta prepagata Postepay la somma di 450 euro quale corrispettivo per l’acquisto di un telefono cellulare. Smartphone che poi non era mai stato spedito alla donna, che ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, che in poco tempo hanno rintracciato e denunciato il genovese.