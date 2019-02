Consolle e pneumatici invernali, comprati su internet e mai ricevuti

Nella giornata di martedì 5 febbraio 2019 i carabinieri delle stazioni di Campomorone e Mignanego hanno denunciato per truffa un 60enne abitante a Milano e il suo complice di 42 anni abitante a Lodi, entrambi con pregiudizi di polizia, poiché avevano messo in vendita su un sito specializzato delle gomme invernali per l'importo di 220 euro. Il materiale ha suscitato l'interesse di un genovese di 52 anni, che dopo averli contattati e poi pagato l'interno importo, non ha ricevuto quanto acquistato.

Un napoletano di 45 anni, gravato di pregiudizi di polizia, aveva messo in vendita sempre su un sito internet specializzato una consolle Playstation 4 per la somma di 210 euro. Una 55enne di abitante a Mignanego ha versato la somma pattuita, ma non ha ricevuto la consolle.

Infine a Bolzaneto i carabinieri della locale stazione, al termine di accertamenti, hanno denunciato per indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento un senegalese di 24 anni, gravato di pregiudizi di polizia. Il giovane, lo scorso mese di ottobre, ha utilizzato una carta di credito all'insaputa della proprietaria, una dominicana di 47 anni, effettuando vari acquisiti su siti internet, per un valore complessivo di 560 euro circa.