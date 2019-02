Compra cucciolo online, ma è una truffa: denunciati due uomini

Due persone sono state denunciate dai carabinieri per avere messo in vendita online un cucciolo di pit bull che non è mai stato consegnato.

A denunciare l’accaduto un genovese di 23 anni che, interessato all’acquisto, ha versato i 400 euro pattuiti, senza poi ricevere alcuna indicazione su dove prendere il cane.

I carabinieri di Serra Riccò sono riusciti a risalire all’identità di chi ha messo all’annuncio: si tratta di due uomini di origini campane, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per truffa.