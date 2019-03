Truffa online: paga 2.500 euro per un Rolex ma non riceve mai l'orologio

Truffa online ai danni di un genovese di 42 anni, che aveva deciso di comprare un orologio di marca Rolex pubblicizzato su un sito di annunci.

L'uomo ha versato la cifra per l'acquisto - 2.500 euro - alla venditrice, una 28enne pregiudicata residente in provincia di Napoli, ma poi, come nel più classico dei casi, non ha mai ricevuto l'orologio, e la giovane donna, nonostante i tentativi di contattarla, non si è mai più fatta trovare.

Il 42enne ha sporto denuncia all'Arma di Arenzano, e i carabinieri, al termine di accertamenti, hanno identificato e denunciato la donna per truffa.