Compra online un montascale per disabili ma è una truffa

Aveva pagato un montascale per disabili ma non se l'è mai visto recapitare. Il protagoinista di questa brutta avventura è un 44enne di origini bulgare residente in città, che aveva visto in vendita sul web il montascale in vendita per un importo di 700 euro.

Decisosi a comprarlo, l'uomo ha contattato il venditore e gli ha versato la somma pattuita, ma non ha mai più ricevuto quanto aquistato.

A questo punto, si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Campomorone che, dopo accertamenti, hanno identificato il truffatore, un 40enne residente a Torino, pregiudicato. I militari lo hanno denunciato a piede libero per truffa.