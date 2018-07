Compra la marmitta su internet e finisce truffato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Nervi, a conclusione di indagini, hanno denunciato per truffa un 30enne originario della provincia di Milano.

Quest'ultimo, dopo aver pubblicato su un sito internet la vendita di una marmitta per motociclo, si è fatto accreditare dall'acquirente, come corrispettivo per l'acquisto, la somma di 450 euro su una carta Postepay a lui in uso, senza più provvedere alla consegna dell'oggetto.