Dalla credenza allo smartphone di ultima generazione, raffica di truffe online

Ancora truffe ai danni di persone convinte di avere appena acquistato l’oggetto del desiderio online. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato quattro persone per una serie di raggiri denunciati dalle vittime.

La denuncia in stato di libertà per truffa è scattata nei confronti di una 42enne di Roma, volto già noto alle forze dell’ordine, che era riuscita a farsi accreditare 1.400 euro per l’acquisto di un credenza che l’acquirente, un genovese di 53 anni, non ha mai visto.

Denunciati invece per truffa in concorso due uomini e una donna originaria di Catania tra i 21 e i 48 anni e con pregiudizi di polizia, che hanno messo in vendita online un iPhone modello SX chiedendo 1.100 euro. Il cliente, un 20enne originario dell’Albania e residente a Chiavari, ha versato la cifra ma non ha mai visto lo smartphone, e si è quindi rivolto ai carabinieri di Lavagna. Che hanno rintracciato i truffatori, e li hanno denunciati.