Si finge poliziotto per vendere online, denunciato 38enne

Era convinto di avere acquistato uno smartphone da un rappresentante delle forze dell’ordine, ma quando non ha ricevuto nulla ha capito di essere stato truffato, e ha subito fatto denuncia.

È successo a un 30enne di Chiavari, che nei giorni scorsi aveva preso contatti con un uomo che, nascondendosi dietro la tastiera del computer, si era spacciato per un poliziotto e aveva messo un annuncio online per la vendita del telefono. Il 30enne ha quindi versato sulla sua carta prepagata la somma pattuita, 300 euro, ma lo smartphone non è mai arrivato.

In seguito alla denuncia i carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore: si tratta di un 38enne originario di Taranto, che è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.