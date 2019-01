Finge di voler comprare cucina e riesce a farsi accreditare 1.400 euro

Dopo aver visionato una cucina componibile posta in vendita su un sito internet specializzato, messosi in contatto con la venditrice, una donna di 33 anni di Sestri Levante, mediante artifizi e raggiri vari, anziché versare la somma di 1.400 euro come pattuito, è riuscito a farsi accreditare l'interno importo sulla sua carta Postpay.

Dopo la querela sporta dalla 33enne, i carabinieri di Sestri Levante, al termine degli accertamenti, hanno identificato l'uomo in un palermitano di 31 anni, denunciandolo per truffa.