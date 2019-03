Affitta casa vacanza online, ma è una truffa: denunciato 30enne

"Affittasi appartamento a Pietra Ligure in agosto per 260 euro": un'offerta troppo "ghiotta" per essere vera, e infatti si è rivelata una truffa.

Vittima una genovese che la scorsa estate ha accreditato i soldi all'autore dell'annuncio pubblicato su un portale specializzato. Fantomatico proprietario dell'appartamento, un 30enne napoletano residente a Bolzaneto, che dopo avere ricevuto la cifra è sparito.

La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri, che alla fine sono riusciti a rintracciare il truffatore e lo hanno denunciato.