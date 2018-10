Si fanno inviare 48mila euro per comprare bitcoin inesistenti, denunciati

Vendevano monete elettroniche senza valore di mercato. I carabinieri di Rapallo hanno denunciato per truffa in concorso un 42enne catanese, residente a Genova e un 43enne originario di Savona con casa ad Albisola.

I due si sono intascati 48mila euro via bonifico bancario per l’acquisto di bitcoin risultati inesistenti. Un danno che non ha avuto copertura assicurativa.