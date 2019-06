Truffa a Bargagli: stipula falsi contratti di energia elettrica e fornitura del gas

Sostituzione di persona e truffa: sono queste le accuse con cui è stato denunciato un 34enne residente in provincia di Torino, ma che agiva in Liguria.

In particolare, l'uomo - attraverso raggiri vari - era riuscito a stipulare falsi contratti di energia elettrica e fornitura del gas con diverse società di distribuzione, in nome e per conto di un 48enne di Bargagli. Di conseguenza, alla fine, percepiva indebitamente le previste provvigioni.

Tutto ciò fino a quando i carabinieri non hanno ricevuto la segnalazione della truffa, e, dopo aver indagato, hanno scoperto e deferito il 34enne.