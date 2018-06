Truffano anziani per rubare i bancomat, poi spendono tutto nelle slot

Due genovesi di 30 anni sono stati arrestati dalla Polizia e messi agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili di diversi furti in abitazione a danno di persone anziane a cui, con l’inganno, avevano sottratto le tessere bancomat e il relativo codice pin per prelevare nei giorni successivi consistenti somme di denaro. Soldi che poi venivano in gran parte spesi per giocare a slot machine e videolottery.

Operazione "Bancomatti"

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile con il coordinamento della Procura nell’operazione denominata “Bancomatti”, hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari a circoscrivere la responsabilità dei due uomini in relazione a tre furti commessi la scorsa estate a Genova ai danni di anziani ultrasettantenni residenti nei quartieri di Marassi e San Fruttuoso.

Finti venditori

In tutte le circostanze i due truffatori avevano avvicinato le vittime fingendosi dipendenti delle società erogatrici del servizio di elettricità o gas, per entrare nelle loro abitazioni. Successivamente gli anziani venivano convinti a consegnare la tessera bancomat e il relativo codice pin, col pretesto che si sarebbe provveduto alla domiciliazione bancaria della bolletta di un nuovo contratto di fornitura, concluso a condizioni più vantaggiose. Ottenuto il bancomat, i due si allontanavano con una scusa, per effettuare i prelievi.

Episodi simili in passato

L’indagine delle forze dell'ordine ha consentito di ricostruire minuziosamente gli episodi contestati ai due pregiudicati, già inclini a condotte di questo genere. Uno dei due, infatti, era stato precedentemente arrestato dagli stessi investigatori della Squadra Mobile per furti in abitazione realizzati con una metodologia molto simile.

Soldi rubati spesi alle slot machine

In poco più di una settimana gli autori erano riusciti a ritirare con i bancomat delle vittime circa novemila euro attraverso gli sportelli automatici di numerose banche genovesi, somma in parte spesa giocando a slot machine e videolottery. I due uomini sono stati assicurati agli arresti domiciliari e dovranno rispondere di furto in abitazione e utilizzo fraudolento di carte bancomat.

