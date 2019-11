Maltempo: forti temporali e trombe marine al largo della città

Ancora maltempo sulla Liguria e su Genova, dove in mattinata si sono anche formate delle trombe marine, una davanti alla Foce e una più al largo, in mare aperto, ma le segnalazioni sono arrivate da diverse zone della città.

Molte le persone che si sono fermate ad ammirare lo spettacolo della natura, in strada e dalle finestre. Fortunatamente nessun danno particolare è stato denunciato ai vigili del fuoco o alla polizia Locale, ma le immagini sono impressionanti.

Per la giornata di oggi era previsto un netto peggioramento del meteo, con forti temporali e piogge sino alla serata. Forti temporali, anche con grandine, hanno interessato il settore centrale della regione e in particolare il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia, raggiungendo poi la Val Bisagno. La cumulata massima si è registrata al Santuario del Monte Gazzo con 53.6 millimetri (27.4 cumulata oraria massima, 12.2 in 15 minuti), seguita da Genova Pegli con 35.4, Bolzaneto con 32.2, Pontedecimo con 24.2, Castellaccio con 23.2, Fiumara con 21.8 (7.4 in 5 minuti).

Il maltempo ha spinto la Regione ad annullare i fuochi d'artificio previsti per giovedì sera per la prima del Carlo Felice di "Aggiungi un posto a tavola", come confermato anche dal governatore ligure Giovanni Toti.

«Abbiamo deciso di rimandare la festa in Piazza De Ferrari e i fuochi d’artificio previsti oggi alle 19 in occasione della prima del musical al Teatro Carlo Felice - - ha scritto su Facebook - che andrà regolarmente in scena alle 20. Vi terremo aggiornati sull’evolversi delle condizioni meteo e vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione».

Con il maltempo, si è anche assistito a un brusco calo delle temperature. Nella notte alcune stazioni dell'interno della regione hanno segnato valori sottozero: -1.0 a Poggio Fearza (Imperia), -0.8 a Cabanne (Genova), -0.1 a Pratomollo (Genova). Nel savonese minima di 1.1 a Montenotte Inferiore, nello spezzino di 1.9 a Cembrano. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime: Genova Centro Funzionale 10.0, Savona Istituto Nautico 9.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.3, La Spezia 7.3.