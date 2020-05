In tribunale la protesta degli avvocati: «Fate ripartire la giustizia»

Tribunale chiuso sino al 30 giugno, con lo spauracchio della pausa estiva che lascia intendere che l’attività riprenderà, di fatto, soltanto a settembre. E così, un gruppo di avvocati genovesi venerdì mattina si è dato appuntamento davanti all’ingresso di Palazzo di Giustizia per chiedere che si tolgano le limitazioni imposte sino a oggi.

La protesta è andata in scena con mascherine e distanziamento sociale, e alcuni professionisti, per simbolica protesta, hanno gettato il codice penale nell’immondizia: «Hanno ripreso la maggior parte della attività, ma la giustizia è ancora ferma».

La protesta è stata organizzata con il "passaparola" dagli avvocati stessi, ed è andata in scena anche in altre piazza italiane: obiettivo, ottenere risposte concrete sulla ripresa dell’attività che per la maggior parte dei professionisti si è fermata ancora prima del lockdown, e cioè quando Palazzo di Giustizia ha chiuso, preventivamente, per timore di contagi, aprendo soltanto alle udienze urgenti.