«C'è una bomba», chiamata anonima fa scattare l'allarme in tribunale

Intervento dei Vigili del fuoco e degli artificieri della Polizia in mattinata a Palazzo di giustizia per un allarme bomba che si è poi rivelato un falso.

A segnalare la presenza di un ordigno è stata una persona che intorno alle 10.30 ha chiamato il 112, rifiutandosi di lasciare dati e recapiti. Sul posto sono quindi intervenute le squadre dei soccorsi, che hanno passato al setaccio il tribunale in cerca di eventuali pacchi sospetti.

Tutto si è risolto nel giro di una mezz'ora: non è stata predisposta alcuna evacuazione ufficiale, ma il palazzo si è svuotato via via che la voce si è diffusa. Le persone che lo avevano lasciato spontaneamente sono quindi rientrate senza problemi.