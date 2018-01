Scivola in un dirupo, interviene l'elicottero

Oggi pomeriggio, sabato 20 gennaio 2018, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'elicottero in Val Fontanabuona, vicino a Tribogna, per soccorrere un uomo di circa 50 anni scivolato in un dirupo in una zona praticamente irraggiungibile con gli automezzi e distante dal centro del paese. A coordinare le operazioni di soccorso il 118 di Lavagna "Tigullio Soccorso".