"Movimenti" sui tronconi, via Trenta Giugno chiusa per alcuni minuti

Traffico bloccato per un quarto d'ora circa poco prima delle 17 di domenica 14 ottobre 2018 in via Trenta Giugno 1960, recentemente riaperta alla circolazione.

Lo stop è scattato in via precauzionale: dalla Regione spiegano che la chiusura è avvenuta perché c'era un sensore tarato male, che avrebbe registrato un movimento. Hanno controllato, fatto una prova e nel frattempo per sicurezza chiuso la strada, poi hanno ritarato ed è tornato tutto regolare.

Dopo pochi minuti la circolazione è ripresa senza particolari problemi.