Investimento mortale tra La Spezia e Genova, treni in tilt

Problemi alla circolazione ferroviaria e ritardi nella mattinata di venerdì 16 novembre 2018 soprattutto sulla tratta Genova-La Spezia per l’investimento di una persona fra La Spezia Centrale e Corniglia intorno alle sei e un quarto. Sul posto 118 e polizia ferroviaria per i rilievi di rito e per accertare la dinamica dell'incidente (si ipotizza un suicidio), i treni hanno accumulato ritardi fino ai 60 minuti.

Problemi soprattutto per i convogli diretti a Genova e Savona per quello che riguarda il traffico regionale, ma si segnalano anche ritardi in direzione Milano a causa si alcune problematiche alla linea elettrica all’altezza di Milano Centrale. Ritardo di 40 minuti per il treno proveniente da Livorno e diretto proprio verso il capoluogo lombardo, che è transitato e si è fermato a Principe alle 8.52 anziché alle 8.15.