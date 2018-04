Senza biglietto sul treno, aggredisce controllore e carabinieri

Ha aggredito il capotreno che gli ha chiesto di mostrare il biglietto che non aveva, a una volta intervenuti i carabinieri si è scagliato anche contro di loro.

Per questo motivo un 25enne di origini ghanesi, sottoposto all’obbligo di firma per altri reati, è stato arrestato. L’aggressione si è verificata all’altezza della stazione di Arenzano, quando l’uomo è stato sorpreso dal capotreno e costretto a scendere, con conseguente stop del convoglio per diverso tempo.

L’uomo, che deve rispondere dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima in mattinata. I carabinieri, feriti nella colluttazione, sono stati invece medicati in ospedale.