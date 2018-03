Trenino di Casella, in arrivo fondi per rinnovo della linea: lavori sino al 2020

Restyling in vista per il trenino della ferrovia Genova - Casella: la giunta regionale ha approvato l’accordo integrativo tra Regione Liguria e Ministero dei Trasporti per l’utilizzo di oltre 467mila euro di trasferimenti statali in lavori di rinnovo della linea.

I fondi verranno utilizzati da Amt, che nei prossimi due anni si occuperà di portare a termine gli interventi di rinnovo del materiale rotabile, in particolare delle elettromotrici (per un totale di 367mila euro), e di consolidamento della sede ferroviaria in località Vallombrosa, dove si è verificata una frana (100mila euro).

«Come giunta, abbiamo, fin da subito, considerato la ‘Signora in rosso’ un’attrattiva da valorizzare dal punto di vista turistico e anche come servizio importante per i pendolari dell’entroterra genovese. Certo la ferrovia ha necessità di interventi vista la storicità dell’infrastruttura e la situazione fragile del territorio che attraversa. Con gli investimenti che saranno effettuati da qui al 2020 auspichiamo un efficientamento del servizio e un superamento delle criticità che, specie nella stagione invernale, si verificano».