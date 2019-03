Treno esce dai binari, nuovo stop per la ferrovia Genova-Casella

Ancora qualche problema alla ferrovia Genova-Casella, fermata per consentire ai tecnici Amt di effettuare alcune verifiche sui binari all’altezza della stazione di Pino, dove sabato un treno è parzialmente uscito dai binari.

Lo svio si è verificato intorno alle 18 di sabato 9 marzo, mentre il treno procedeva in direzione Genova: il macchinista si è accorto del cedimento di uno dei binari e ha subito fermato il convoglio, invitando poi i passeggeri a scendere. Tutti sono stati trasferiti su un bus sostitutivo messo a disposizione da Amt, e accompagnati a Genova.

Per la ferrovia è dovuto però scattare il fermo: in queste ore i tecnici stanno verificando il problema per ripristinare il binario e quindi il servizio, nell’attesa è stato attivato il servizio di trasporto su bus.