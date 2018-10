Mareggiata e fulmini, treni e aeroporto in tilt in Liguria

Trasporti in tilt in Liguria dopo la violenta mareggiata che ha colpito la regione. Dopo la sospensione alla circolazione dei treni tra Genova e Sestri Levante, alle 10 di martedì 30 ottobre tutte le linee da e per la Liguria sono tornate ad essere percorribili.

Proseguono gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria. In particolare sono attualmente in corso interventi di ripristino per i danni dovuti alle mareggiate nelle stazioni di Nervi, Loano, Albenga.

Percorribili anche le linee ferroviarie da Genova per Acqui Terme, Milano e Torino. Possibili tuttavia limitazioni di percorso, allungamenti dei tempi e cancellazioni, sino al termine delle attività di completo ripristino dell’infrastruttura.

Per liberare i binari dai detriti e ripristinare i collegamenti elettrici questa mattina era stato comunicato lo stop ai treni tra Genova e Sestri Levante. Nella notte, infatti, diverse scariche atmosferiche hanno colpito la sottostazione elettrica di Genova Terralba e la linea elettrica di alimentazione a Bogliasco. Un Frecciabianca in transito, ieri sera intorno alle 20.30, è stato colpito da un fulmine e ha fermato la sua corsa a Nervi. Fortunatamente nessun passeggero o tecnico è rimasto ferito.

Nelle prime ore della mattina si sono registrati anche forti ritardi tra Sestri Levante e La Spezia e tra Savona e Taggia/Ventimiglia per gli ingenti danni provocati dal mare.

Aeroporto Colombo chiuso per danni

Le ruspe al lavoro sulla pista dell'aeroporto | Video

Disagi anche per chi ha in programma di spostarsi in aereo. L'aeroporto di Genova rimarrà chiuso fino alle 16 di martedì 30 ottobre e comunque fino a nuove comunicazioni. Dalla notte scorsa sono al lavoro gli operai e i tecnici per togliere i detriti dalla pista e per controllare glil impianti elettrici. Per molti viaggiatori, assistiti dal personale dell'aeroporto, sono stati predisporti i trasferimenti in pullman verso altri scali. La raccomandazione ai passeggeri è di mettersi in contatto con la propria compagnia aerea per avere informazioni sulla riprogrammazione del viaggio.