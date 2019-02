Treni, sciopero del personale equipaggi

Possibili disagi in vista a causa di una protesta per tutti coloro che si spostano in treno.

La segreteria regionale del sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del personale equipaggi della divisione passeggeri Long Haul di Trenitalia (la Divisione assicura le attività di trasporto passeggeri nazionale e internazionale, compresa l'Alta Velocità) dell'impianto di Genova dalle ore 3.00 di venerdì 8 alle 2.00 di sabato 9 febbraio.

