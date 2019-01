Atto vandalico sul treno, ritardi a raffica

Situazione complicata nella mattinata di venerdì 25 gennaio 2019 per quello che riguarda la circolazione ferroviaria con ritardi sia per quello che riguarda i treni regionali che gli intercity, il numero 35862 partito da Siracusa e diretto a Milano Centrale, che sarebbe dovuto arrivare a brignole alle 8.39 viaggia addirittura con 161 minuti di ritardo, oltre due ore e mezza. Segnalato un guasto tecnico nei pressi di Milano Rogoredo che ha rallentato la circolazione verso il capoluogo lombardo. In ritardo anche l'intercity 505 Ventimiglia-Roma-Termini (20 minuti).

Ritardi, come detto, anche per quello che riguarda i treni regionali. Il numero 11233 Ventimiglia-Sestri Levante viaggia con 44 minuti di ritardo, addirittura 80 i minuti invece per il numero 11341 Ventimiglia-Genova Brignole. Ritardi anche per i treni 11365 Parma-Genova Brignole (11 minuti), 11231 Savona-Brignole (12), 11215 Savona-Genova Quarto dei Mille (18) e 11344 Genova Brignole-Ventimiglia (18 minuti). All'origine dei ritardi un atto vandalico ai danni del treno 11341 che è stato fermato ad Albenga per un controllo tecnico rallentando la circolazione per tutta la mattinata, secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un viaggiatore sprovvisto di biglietto che, dopo essere stato fatto scendere dal treno ha cominciato a lanciare pietre contro il convoglio.