Guasto elettrico a Sampierdarena, treni in ritardo e proteste dei pendolari

Treni in ritardo sino a 30 minuti (ma in certi casi oltre) e disagi nel pomeriggio di lunedì per i pendolari in viaggio verso Busalla, Arquata e Ovada a causa di un guasto alla linea ferroviaria.

Il guasto si è verificato all'altezza della stazione di Sampierdarena intorno alle 16.30. Tanti i viaggiatori interessati, già esasperati dai numerosi episodi simili che si sono verificati sulla linea anche nei giorni scorsi a causa del maltempo. E i timori riguardano anche la giornata di martedì, quando è prevista allerta non solo per pioggia ma anche per neve.

I treni, come detto, hanno subito ritardi fino a 30 minuti, e il servizio è stato riprogrammato. Sul posto i tecnici Rfi per ripristinare il guasto.