Frana a Santa Margherita, mezzo deragliato a Principe: circolazione dei treni paralizzata

Cancellazioni, ritardi e attese interminabili, in certi casi sotto la pioggia: mattinata da incubo per chi ha dovuto o deve usare il treno a causa di un mezzo di servizio deragliato nei pressi nella stazione di Genova Principe e di una frana che si è verificata alla stazione di Santa Margherita Ligure e che ha investito un regionale, provocando un altro deragliamento.

Treni in ritardo: frana a Santa Margherita, investito convoglio

Tutto è successo nelle prime ore della mattina, intorno alle 6: paralizzate le linee Genova - Ventimiglia e Genova - La Spezia, e se nel primo caso nessun passeggero è rimasto bloccato a bordo di treni, nel secondo si è reso necessario recuperare i viaggiatori del regionale deragliato a causa della frana (si tratta dell’11361 che da Brignole viaggia verso La Spezia Centrale) e farli salire su un bus per portarli quanto più vicino possibile a destinazione, il tutto sotto una pioggia incessante.

La frana all’altezza della stazione di Santa Margherita è stata causato dal crollo di un muro di contenimento che delimita la linea ferroviaria, che ha ceduto dopo una nottata di piogge intense: «Il movimento franoso è dovuto all'eccezionale quantitativo di acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria», sottolinea Rfi.

Stazione Principe, stop ai treni per mezzo d'opera deragliato

I tecnici di RFI sono a lavoro per ripristinare interamente il servizio, ma i ritardi, in una mattinata già complicata dal maltempo, superano i 60 minuti (in certi casi i 100) sia sulla linea Genova - La Spezia sia sulla Genova - Ventimiglia, dove è uscito dai binari un mezzo d’opera di una ditta esterna a Rfi adibito alla manutenzione della linea. I treni Genova - Busalla sono cancellati, così come quelli metropolitani Voltri - Nervi. A disposizione dei viaggiatori i servizi Arquata Scrivia - Genova Principe / Brignole e viceversa e Savona - Sestri Levante.

«Mia figlia studentessa, bloccata in stazione a Brignole tra altri centinaia tutti in ritardo, per farsi fare in una coda infinita tra lavoratori la giustificazione del ritardo - si sfoga Cristina Arlia - Mentre dalle 9 molte scuole non fanno più entrare. Ferrovieri che litigano, fuori diluvia, caos più totale e bus bloccati. I nostri figli non sanno più come tornare indietro ad un'ora da casa».

Trenitalia ha annunciando di avere potenziato l’assistenza ai viaggiatori nel nodo di Genova con 22 ferrovieri in più rispetto a quelli già previsti in servizio. Soltanto due settimane fa un treno merci era deragliato poco distante della stazione di Rapallo, facendo sfiorare la tragedia alla luce del carico di cloforformio che portava con sè.