Raffica di guasti: traffico ferroviario in tilt tra ritardi e disagi

Mattinata difficile per chi viaggia in treno venerdì 30 agosto 2019. A causa di alcuni guasti si sono accumulati ritardi soprattutto in direzione Milano.

Le prime problematiche si sono verificate a partire dalle ore 6.10 a causa di un inconveniente tecnico a un treno passeggeri regionale fermo fra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente, che ha creato ritardi fino a 25 minuti. La situazione si è normalizzata nel giro di circa un'ora, ma intorno alle 8 un guasto a un convoglio a Genova San Quirico ha generato ulteriori problematiche e ritardi, che sono ulteriormente peggiorati a causa di problemi tecnici agli impianti di circolazione a Milano Centrale e a Milano Certosa.

Attualmente si segnalano ritardi in direzione Milano di oltre un'ora: 59 minuti per l'Intercity 662 Livorno-Milano Centrale, 86 invece per il 1556 Siracusa-Milano Centrale. Ritardo di 48 minuti, invece per il 504 Genova Principe-Torino Porta Nuova.