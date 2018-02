Treni in ritardo, distribuiti cestini a bordo

La settimana, per i pendolari che dalla riviera di levante si spostano verso Genova e il suo entroterra, non è certo iniziata nei migliori dei modi. A risollevare il morale dei viaggiatori (per quanto possibile) ci ha pensato Trenitalia, fornendo un cestino con alcuni alimenti.

I maggiori disagi si sono registrati sul treno Intercity 1562 da Livorno (6.22) a Milano (10.55), arrivato a destinazione con 73 minuti di ritardo e sull'Intercity 35482 da Siracusa (13.35) a Milano (10.50), che ha registrato un ritardo di 97 minuti a seguito degli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona.

Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti

In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti, Trenitalia corrisponde un'indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.

L'indennità sarà corrisposta con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto, o in contanti per pagamenti effettuati in contanti, oppure ancora mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.