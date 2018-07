«Grande affluenza di passeggeri», treni nel caos sulla linea La Spezia - Ventimiglia

Ritardi sino a 90 minuti e banchine affollate: nel primo giorno feriale in cui si fanno i conti con la sospensione della circolazione sul binario in direzione Genova nel tratto tra Brignole e Quarto, decine di convogli hanno accumulato ritardo a causa della «grande affluenza di passeggeri».

Questo l’annuncio fatto da Trenitalia nel primo pomeriggio di lunedì 2 luglio, che riguarda - sempre a detta dell’azienda - la linea La Spezia - Ventimiglia: nei casi migliori si è trattato di ritardi non superiori ai 10 minuti, ma in quelli peggiori i passeggeri hanno dovuto rassegnarsi a quasi un’ora e mezza di attesa, come capitato all'Intercity proveniente da Salerno.

Un inizio decisamente poco incoraggiante per una delle stagioni più “calde” (in tutti i sensi) che aspetta i pendolari, già preoccupati per il cantiere che sino a domenica 2 settembre ridurrà a un solo binario la circolazione tra Quarto e Brignole e finalizzato a lavori di manutenzione nella galleria San Martino.