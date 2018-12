Guasto alla linea elettrica, treni in ritardo fra Sestri Levante e Sampierdarena

Disagi per chi viaggia in treno domenica 2 dicembre 2018 sul nodo genovese. Dalle 9.30 il traffico ferroviario è rallentato per un problema alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Genova Piazza Principe e Genova Sampierdarena. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti.

Alle 11 risulta ancora rallentato, con ritardi fino a 50 minuti, il traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Recco e Sestri Levante.

In corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italia per riparare il guasto e ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura. Sul posto i tecnici di Rfi.