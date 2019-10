Treni, riaperta la linea Genova - Ovada

È stata riaperta intorno alle 6 di sabato mattina, come previsto, la linea ferroviara Genova - Ovada, interrotta da lunedì 22 ottobre dopo una frana che ha investito i binari a causa dell'alluvione che ha investito la valle Stura e il basso Piemonte.

Il primo treno a transitare sulla linea riaperta è stato il regionale 6053 partito da Acqui alle 6.05 e diretto a Genova. La riapertura arriva dopo quasi 5 giorni in cui i residenti della vallata hanno dovuto fare ricorso ai bus sostitutivi forniti proprio da Trenitalia, più volte contestati perché ritenuti insufficienti per far frone alle esigenze dei pendolari. Rfi aveva comunicato la fine dei lavori per venerdì sera, e la riapertura della liena per sabato mattina.

Per quanto riguarda invece la viabilità su strada, restano molte le frane da tenere sotto controllo e mettere in sicurezza, ma quella più urgente è sicuramente quella che interessa la statale 456 tra Campo Ligure e Masone.

Venerdì l'impresa appaltatrice di Anas ha rimosso dalla strada circa 2000 metri cubi di materiale (poco meno della metà). Sabato si dovrebbe concludere la rimozione dei restanti detriti, per poi cominciare la posa della rete di protezione del versante.

Anas non ha ancora dato comunicazioni ufficiali sulla data di riapertura e di ripristino della viabilità: ancora incerti, infatti, lo stato e la stabilità del muro di contenimento ai piedi del versante, che sosteneva l'ingresso della chiesa della Misericordia e sul quale saranno posti gli ancoraggi della rete di protezione.