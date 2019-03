Lavori per il Terzo Valico, modifiche ai treni per tre fine settimana

Proseguono gli interventi infrastrutturali di Rete Ferroviaria Italiana, propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico dei Giovi.

Per consentire l'operatività del cantiere nell'area di Fegino (tratta Genova Piazza Principe-Ronco Scrivia via Mignanego), i treni delle linee Torino-Genova-Ventimiglia, Milano-Genova-La Spezia e Genova-Piacenza, nei fine settimana 23-24 marzo, 30-31 marzo e 13-14 aprile percorreranno l'itinerario alternativo "via Busalla-Isola del Cantone", modificando il numero e gli orari.

Inoltre, alcuni collegamenti regionali, Genova-Arquata Scrivia saranno cancellati, quelli previsti sull'itinerario Genova-Ravenna/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia mentre tra Genova e Arquata/Ronco Scrivia si potranno utilizzare nuovi treni. Infine il treno regionale 6052 Genova Brignole-Acqui Terme anticipa l'orario nelle fermate del nodo di Genova.