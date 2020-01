Lavori per il Terzo Valico, sino a febbraio modifiche ai treni

Ancora modifiche ai treni legate agli interventi di realizzazione della nuova linea del Terzo Valico, programmati nei prossimi fine settimana di gennaio e febbraio nei pressi di Fegino.

Rfi ha comunicato che sono in previsione la modifica del piano binari e opere tecnologiche per la realizzazione del nuovo apparato di comando e controllo della circolazione ferroviaria previsto al bivio Fegino, sul nodo di Genova. Per consentire queste attività, dunque, sono state riprogrammati diversi treni regionali.

Le modifiche riguardano la fascia oraria che va dalle 23 del venerdì alle 4 del lunedì (e dunque tutto sabato e tutta domenica) nei cinque fine settimana 25/26 gennaio, 1/2, 15/16, 22/23 febbraio e 29 febbraio/1 marzo.

In particolare, i treni regionali delle linee Genova-Torino; Ventimiglia-Milano, La Spezia-Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla con le stesse fermate ma con possibili variazioni d’orario che interesseranno anche i treni regionali della linea Genova - Arquata Scrivia.

Modificato l’orario del regionale 6052 Genova Brignole e Prasco Cremolino, mentre i treni Regionali della linea Genova-Ravenna/Piacenza/Rimini faranno capolinea ad Arquata Scrivia o Ronco Scrivia, che si potranno raggiungere o da cui si potrà proseguire con treni regionali.

Inoltre alcuni collegamenti a lunga percorrenza (Intercity, Frecce e Thello) sulle direttrici Genova-Venezia, Siracusa-Milano, Torino-Genova-Salerno e Ventimiglia-Milano modificheranno gli orari di alcune fermate.