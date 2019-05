Investimento sui binari e guasto tecnico: treni nel caos

Fine giornata all’insegna dei disagi per i pendolari delle linee Milano-Genova e Genova-La Spezia per un investimento di persona avvenuto in località Pieve Emanuele, in Lombardia, e per un guasto che si è verificato a Sestri Ponente.

A partire dalle 14.30, quindi, numerosi regionali hanno subìto ritardi sino a 60 minuti e un Intercity diretto a Livorno è stato cancellato, con un accumulo di ritardi che si è protratto per ore.

Trenitalia ha comunicato che i disagi sono dovuti sia agli accertamenti dell’autorità giudiziaria legati all’investimento e al “guasto temporaneo agli impianti di circolazione” di Sestri Ponente.

Numerosi i passeggeri che nell’ora di punta hanno affollato le banchine in attesa dei convogli.