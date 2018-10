Treni, mattinata di disagi e ritardi tra sciopero e guasti

Mattinata difficile per i pendolari e per i passeggeri dei treni genovesi venerdì 26 ottobre 2018. Oltre allo sciopero generale c'è stato un problema tecnico alla linea elettrica presso la stagione Principe che, a partire dalle ore 6.50, ha generato una serie di ritardi, fino a trenta minuti per i treni che viaggiano sul nodo genovese.

La situazione peggiora nel corso della mattinata con ritardi che salgono fino a 45 minuti per tutti i treni che fermano o transitano nella stazione di Genova Piazza Principe. Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, le cui cause sono in corso di accertamento, non permettono l’utilizzo di quattro binari, dal 14 al 17. La circolazione si svolge quindi sugli altri cinque binari disponibili. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana impegnate nelle attività di ripristino della linea.

Sulla linea La Spezia-Genova proseguono invece le operazioni di ripristino in seguito al deragliamento di un convoglio tra Chiavari e Santa Margherita. Probabilmente i tecnici, al lavoro da giovedì 25 ottobre, avranno bisogno di 72 ore per realizzare la prima fase delle attività di riparazione del tratto danneggiato.