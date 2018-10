Treni, ancora ritardi e cancellazioni per guasti e danni da maltempo

Ancora una giornata di passione per chi viaggia in treno lungo le linee ferroviarie liguri: mentre i tecnici Rfi fanno i conti con i danni provocati dalla mareggiata e dal forte vento dei giorni scorsi, dalle prime ore di mercoledì mattina il traffico ferroviario è stato rallentato da un guasto alla linea di alimentazione dei treni che si è verificato fra Recco e Santa Margherita Ligure, sulla linea Genova - La Spezia.

Intorno alle 6 è stata attivata la circolazione a senso unico alternato sull’unico binario disponibile, e i treni hanno subito ritardi fino a 60 minuti. Sul posto le squadre tecniche di Rfi per ripristinare il servizio, già impegnati da lunedì sera per riparare i guasti e liberare i binari da rami e alberi caduti.

Oltre ai ferrovieri in servizio, in Liguria sono stati attivati oltre 300 operatori del gruppo Rfi che stanno lavorando costantemente per riprogrammare la circolazione dei treni, fornire la necessaria assistenza ai passeggeri e riparare i numerosi guasti che hanno interessato le linee ferroviarie della regione.